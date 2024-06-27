Россияне ударили по Харькову – есть пострадавшие

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Олег Синегубов/Telegram

Россияне ударили по Киевскому району Харькова в четверг, 27 июня. В результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрел Харькова 27 июня

Известно, что четыре человека пострадали. Ранее сообщалось о двоих пострадавших. Мужчина получил взрывное ранение с поражением нижних конечностей. Еще у трех человек наблюдается острая реакция на стресс.

Скриншот сообщений Олега Синегубова

Раньше мы писали, что в Харькове раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали жителей города об угрозе применения баллистики.

Кроме того, в результате атак российских оккупантов на Харьковскую область в течение последних суток были ранены 12 человек.