Россияне ударили по Харькову – есть пострадавшие

В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского удара
27 июня 2024 17:36
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Олег Синегубов/Telegram
Россияне ударили по Киевскому району Харькова в четверг, 27 июня. В результате атаки пострадали четыре человека.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
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Обстрел Харькова 27 июня
Известно, что четыре человека пострадали. Ранее сообщалось о двоих пострадавших. Мужчина получил взрывное ранение с поражением нижних конечностей. Еще у трех человек наблюдается острая реакция на стресс.
Раньше мы писали, что в Харькове раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали жителей города об угрозе применения баллистики.
Кроме того, в результате атак российских оккупантов на Харьковскую область в течение последних суток были ранены 12 человек.
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