В Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки

Последствия обстрела Харькова. Фото архивное: t.me/synegubov

В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского обстрела днем, 6 апреля. За медицинской помощью обратились еще два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, медицинская помощь понадобилась двум гражданским. Он рассказал, что 66-летний мужчина с акубаротравмой и 12-летняя девочка с острой реакцией на стресс.

"Повреждено учебное заведение и жилая инфраструктура", — добавил Синегубов.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Харькове прогремел днем, 6 апреля. Российские оккупанты в очередной раз обстреливали город.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по жилому району. Есть информация об одном погибшем в результате обстрела.