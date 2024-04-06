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В Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки

6 апреля 2024 17:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки
Последствия обстрела Харькова. Фото архивное: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове возросло количество пострадавших в результате российского обстрела днем, 6 апреля. За медицинской помощью обратились еще два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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По словам Синегубова, медицинская помощь понадобилась двум гражданским. Он рассказал, что 66-летний мужчина с акубаротравмой и 12-летняя девочка с острой реакцией на стресс. 

"Повреждено учебное заведение и жилая инфраструктура", — добавил Синегубов.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Харькове прогремел днем, 6 апреля. Российские оккупанты в очередной раз обстреливали город.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты ударили по жилому району. Есть информация об одном погибшем в результате обстрела.

война
Харьков
украинцы
Украина
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

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