Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове возросло количество погибших в результате обстрела 2 января — в больнице умерла женщина arrow

В Харькове возросло количество погибших в результате обстрела 2 января — в больнице умерла женщина

4 января 2024 17:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове возросло количество погибших в результате обстрела 2 января — в больнице умерла женщина
Правоохранитель на месте обстрела Харькова 2 января. Фото: t.me/police_kh_region
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 4 января, количество погибших в результате российского обстрела Харькова 2 января возросло. В больнице умерла еще одна женщина.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Читайте также:

Число жертв в результате обстрела Харькова

В полиции рассказали, что в результате взрывов повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, гражданская инфраструктура и автомобили.

Последствия обстрела Харькова 2 января
Последствия обстрела Харькова 2 января. Фото: t.me/police_kh_region
Последствия обстрела Харькова 2 января
Последствия обстрела Харькова 2 января. Фото: t.me/police_kh_region

Российские оккупанты ранили 61 человека, а еще два — погибли.

"Две женщины погибли, одна из которых умерла в больнице 04 января. Среди раненых шесть детей — четыре мальчика и две девочки", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Харькова 2 января
Последствия обстрела Харькова 2 января. Фото: t.me/police_kh_region
Последствия обстрела Харькова 2 января
Последствия обстрела Харькова 2 января. Фото: t.me/police_kh_region
null
Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, 2 января захватчики ударили по центральной части Харькова. Разрушены дома, автомобили и хозяйственные постройки.

Также мы писали, что российские войска еще раз обстреляли Шевченковский район Харькова ракетами С-300. При этом в последнее время оккупанты пытаются ударить именно по центральной части города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме