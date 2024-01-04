В Харькове возросло количество погибших в результате обстрела 2 января — в больнице умерла женщина

Правоохранитель на месте обстрела Харькова 2 января. Фото: t.me/police_kh_region

Сегодня, 4 января, количество погибших в результате российского обстрела Харькова 2 января возросло. В больнице умерла еще одна женщина.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Читайте также:

Число жертв в результате обстрела Харькова

В полиции рассказали, что в результате взрывов повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, гражданская инфраструктура и автомобили.

Последствия обстрела Харькова 2 января. Фото: t.me/police_kh_region

Последствия обстрела Харькова 2 января. Фото: t.me/police_kh_region

Российские оккупанты ранили 61 человека, а еще два — погибли.

"Две женщины погибли, одна из которых умерла в больнице 04 января. Среди раненых шесть детей — четыре мальчика и две девочки", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Харькова 2 января. Фото: t.me/police_kh_region

Последствия обстрела Харькова 2 января. Фото: t.me/police_kh_region

Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, 2 января захватчики ударили по центральной части Харькова. Разрушены дома, автомобили и хозяйственные постройки.

Также мы писали, что российские войска еще раз обстреляли Шевченковский район Харькова ракетами С-300. При этом в последнее время оккупанты пытаются ударить именно по центральной части города.