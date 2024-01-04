У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу 2 січня — у лікарні померла жінка

Правоохоронець на місці обстрілу Харкова 2 січня. Фото: t.me/police_kh_region

Сьогодні, 4 січня, кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Харкова 2 січня зросла. У лікарні померла ще одна жінка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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У поліції розповіли, що в результаті вибухів пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, цивільна інфраструктура та автомобілі.

Наслідки обстрілу Харкова 2 січня. Фото: t.me/police_kh_region

Наслідки обстрілу Харкова 2 січня. Фото: t.me/police_kh_region

Російські окупанти поранили 61 людину, а ще дві — загинули.

"Дві жінки загинули, одна з яких померла у лікарні 04 січня. Серед поранених шість дітей — чотири хлопчики і дві дівчинки", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Харкова 2 січня. Фото: t.me/police_kh_region

Наслідки обстрілу Харкова 2 січня. Фото: t.me/police_kh_region

Допис поліції Харківської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 січня загарбники вдарили по центральній частині Харкова. Зруйновані будинки, автомобілі та господарчі споруди.

Також ми писали, що російські війська вкотре обстріляли Шевченківський район Харкова ракетами С-300. При цьому останнім часом окупанти намагаються вдарити саме по центральній частині міста.