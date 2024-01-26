В Харькове возросло число погибших в результате обстрела 23 января

Последствия обстрела Харькова 23 января. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Сегодня, 26 января, в Харькове возросло число погибших в результате российского обстрела 23 января. В больнице умерла 61-летняя женщина.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Погибшие в результате обстрела Харькова 23 января

"Несмотря на усилия медиков, сегодня ночью в больнице умерла 61-летняя женщина", — говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня количество погибших возросло до 11 человек.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, россияне совершили очередную атаку по Харькову утром 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Харькову утром 23 января без света осталось около 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.

Добавим, во время утренней ракетной атаки по Харькову жители разрушенных квартир прятались, где видели. Взрыв был настолько громкий и мощный, что весь подъезд многоквартирного дома полностью разрушен.