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В Харькове возросло число погибших в результате обстрела 23 января

26 января 2024 13:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове возросло число погибших в результате обстрела 23 января
Последствия обстрела Харькова 23 января. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 26 января, в Харькове возросло число погибших в результате российского обстрела 23 января. В больнице умерла 61-летняя женщина.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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"Несмотря на усилия медиков, сегодня ночью в больнице умерла 61-летняя женщина", — говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня количество погибших возросло до 11 человек.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, россияне совершили очередную атаку по Харькову утром 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Харькову утром 23 января без света осталось около 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.

Добавим, во время утренней ракетной атаки по Харькову жители разрушенных квартир прятались, где видели. Взрыв был настолько громкий и мощный, что весь подъезд многоквартирного дома полностью разрушен.

война
смерть
Харьков
украинцы
обстрелы
оккупанты

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