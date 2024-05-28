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В Харькове возросло количество погибших в результате обстрела Эпицентра

28 мая 2024 17:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Эпицентра в Харькове 25 мая — количество жертв снова возросло
Спасатели ликвидируют последствия обстрела Харькова 25 мая. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове во вторник, 28 мая, возросло число погибших в результате российского обстрела "Эпицентра" 25 мая. В настоящее время количество жертв — 18 человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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"Только что найдены останки 18 погибшего в гипермаркете "Эпицентр", — рассказал Терехов.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, Россия в субботу, 25 мая, ударила по Харькову, разрушив строительный гипермаркет "Эпицентр". К моменту удара в здании могли находиться 200 гражданских.

Со временем недалеко от строительного гипермаркета в Харькове спасатели и следователи нашли неразорвавшийся боеприпас. Если бы он взорвался, жертв было бы гораздо больше.

По состоянию на сегодня в Харькове спасательные службы разобрали 50% завалов гипермаркета "Эпицентр", в который попали российские КАБы.

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Игорь Терехов
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Эпицентр

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