Обстрел Эпицентра в Харькове 25 мая — количество жертв снова возросло

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Харькова 25 мая. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

В Харькове во вторник, 28 мая, возросло число погибших в результате российского обстрела "Эпицентра" 25 мая. В настоящее время количество жертв — 18 человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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"Только что найдены останки 18 погибшего в гипермаркете "Эпицентр", — рассказал Терехов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, Россия в субботу, 25 мая, ударила по Харькову, разрушив строительный гипермаркет "Эпицентр". К моменту удара в здании могли находиться 200 гражданских.

Со временем недалеко от строительного гипермаркета в Харькове спасатели и следователи нашли неразорвавшийся боеприпас. Если бы он взорвался, жертв было бы гораздо больше.

По состоянию на сегодня в Харькове спасательные службы разобрали 50% завалов гипермаркета "Эпицентр", в который попали российские КАБы.