Атака на Харьков 30 октября — в результате попадания в дом выросло количество жертв

Последствия российской атаки на Харьков. Фото: ХОВА

Вечером 30 октября российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на жилой дом в Харькове. Число жертв увеличилось до двух.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 31 октября.

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Известно о 34 пострадавших в результате ночной российской атаки на Харьков. От удара КАБа по девятиэтажному дому погибли два человека, среди них 11-летний ребенок.

"Из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тел. Будет проведена экспертиза по установлению личности", — заявил Синегубов.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Харькова и заявил, что Россию следует остановить вместе с партнерами, однако их отложенные решения приводят к дальнейшим атакам.

Ранее мы писали о том, что управляемая авиабомба попала в девятиэтажку в Харькове и разрушила как минимум два этажа — третий и четвертый.