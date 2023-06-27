В Харькове уволили ответственного за неподготовленные укрытия

Люди в бомбоубежище. Фото: Арсен Петров / УНИАН

Селекторное совещание о готовности защитных сооружений для укрытия граждан состоялось сегодня, 27 июня, в городе Харькове. Во время нее городской голова Игорь Терехов сообщил о принятых кадровых и дисциплинарных решениях.

Об этом сообщает Харьковский городской совет .

Читайте также:

Увольнение из-за служебную халатность

Харьковский городской голова Игорь Терехов рассказал о ситуации с доступом к укрытиям в городе, а также сообщил, что за ненадлежащее состояние хранилищ уволил с должности начальника Управления гражданской защиты Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Александра Пушкарева и объявил выговор директору департамента Валентину Топч.

"Я подписал соответствующее распоряжение о привлечении к ответственности лиц, отвечающих за это направление работы. Считаю, что этот шаг поможет навести порядок. Хотя у нас и неплохие показатели, но все 100% укрытий должны иметь надлежащее состояние, потому что безопасность людей - главное" , — подчеркнул городской голова.

Ситуация с укрытиями

По данным городского головы, сейчас 6% укрытий в городе не соответствуют нормам. Также Игорь Терехов отметил, что из трех видов укрытий, которые есть в Харькове, самая плохая ситуация – с противорадиационными. Что касается укрытий двойного назначения и простейших укрытий, то они почти полностью обеспечены всем необходимым.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что они вместе с органами местного самоуправления разработали план скорейшего приведения укрытий в готовность. В каждом населенном пункте должны начаться работы. Все укрытия должны отвечать требованиям безопасности, а доступ к ним – круглосуточный и беспрепятственный.

"Указал на неотвратимость ответственности для руководителей, которые не обеспечивают надлежащего состояния укрытий в общинах. Должны в кратчайшие сроки привести укрытие в соответствие со всеми требованиями", — рассказал глава области.

Напомним, что для укрытий в харьковских школах было выделено почти 50 млн грн . Сейчас в городе 134 школы из 184 оснащены укрытием.

Также мы рассказывали о том, что в Харьковской области через суд обязали привести укрытие в надлежащее состояние . Нарушения обнаружили в феврале 2022 года, но до сих пор так и не устранили их.