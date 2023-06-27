У Харкові звільнили відповідального за непідготовленні укриття

Люди в бомбосховищі. Фото: Арсен Петров / УНІАН

Селекторна нарада щодо стану готовності захисних споруд для укриття громадян відбулася сьогодні, 27 червня, у місті Харкові. Під час неї міський голова Ігор Терехов повідомив про ухвалені кадрові та дисциплінарні рішення.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Читайте також:

Звільнення через службову недбалість

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про ситуацію з доступом до укриттів у місті, а також повідомив, що за неналежний стан сховищ звільнив з посади начальника Управління цивільного захисту Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Олександра Пушкарьова та оголосив догану директору департаменту Валентину Топчію.

"Я підписав відповідне розпорядження про притягнення до відповідальності осіб, які відповідають за цей напрямок роботи. Вважаю, що цей крок допоможе навести лад. Хоча у нас і непогані показники, але всі 100% укриттів повинні мати належний стан, бо безпека людей - головне", — наголосив міський голова.

Ситуація з укриттями

За данними міського голови, зараз 6% укриттів у місті не відповідають нормам. Також Ігор Терехов зазначив, що з трьох видів укриттів, які є у Харкові, найгірша ситуація - з протирадіаційними. Що ж до укриттів подвійного призначення та найпростіших укриттів, то вони майже повністю забезпечені всім необхідним.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вони разом з органами місцевого самоврядування розробили план якнайшвидшого приведення укриттів у готовність. У кожному населеному пункті повинні розпочатися відповідні роботи. Усі укриття мають відповідати вимогам безпеки, а доступ до них - цілодобовий та безперешкодний.

"Наголосив на невідворотності відповідальності для керівників, які не забезпечують належного стану укриттів у громадах. Маємо в найкоротші терміни привести укриття у відповідність до усіх вимог", — розповів очільник області.

Нагадаємо, що для укриттів у харківських школах виділили майже 50 млн грн. Зараз у місті 134 школи із 184 оснащені укриттям.

Також ми розповідали про те, що на Харківщині через суд зобов'язали привести укриття в належний стан. Порушення виявили ще в лютому 2022 року, але досі так і не усунили їх.