В Харькове раздаются взрывы — что известно
В Харькове раздаются взрывы. Город находится под жестоким обстрелом русских захватчиков.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы в четверг, 28 марта.
В Харькове раздаются взрывы
Местные СМИ сообщают о взрывах в Харькове. Российские захватчики уже несколько дней жестоко обстреливают город, нанося значительные разрушения, убивая и увеча людей.
При этом воздушная тревога объявлена только в двух областях — Харьковской и Донецкой. Жители предупреждают о ракетной опасности. Военные советуют гражданским людям находиться в укрытиях.
Ранее мы сообщали, что в Харькове и области около 14.50 28 марта объявили воздушную тревогу в связи с угрозой баллистического обстрела. Незадолго после этого в городе раздались громкие взрывы.
Российские захватчики ночью 28 марта атаковали Киевский район Харькова. Под ударом оказались ресторан и жилые дома.
Кроме того, враг атаковал Запорожье беспилотниками. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, также два человека получили травмы.
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