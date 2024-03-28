В Харькове раздаются взрывы — что известно

Взрыв в небе. Фото иллюстративное: из открытых источников

В Харькове раздаются взрывы. Город находится под жестоким обстрелом русских захватчиков.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в четверг, 28 марта.

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Сообщения о взрывах в Харькове. Фото: скриншот

В Харькове раздаются взрывы

Местные СМИ сообщают о взрывах в Харькове. Российские захватчики уже несколько дней жестоко обстреливают город, нанося значительные разрушения, убивая и увеча людей.

При этом воздушная тревога объявлена только в двух областях — Харьковской и Донецкой. Жители предупреждают о ракетной опасности. Военные советуют гражданским людям находиться в укрытиях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Харькове и области около 14.50 28 марта объявили воздушную тревогу в связи с угрозой баллистического обстрела. Незадолго после этого в городе раздались громкие взрывы.

Российские захватчики ночью 28 марта атаковали Киевский район Харькова. Под ударом оказались ресторан и жилые дома.

Кроме того, враг атаковал Запорожье беспилотниками. Вражеские обстрелы повредили большое количество частных домов, также два человека получили травмы.