У Харкові лунають вибухи — що відомо

Вибух в небі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У Харокві лунають вибухи. Місто перебуває під жорстоким обстрілом російських загарбників.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у четвер, 28 березня.

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Повідомлення про вибухи у Харкові. Фото: скриншот

У Харкові лунають вибухи

Місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи у Харкові. Російські загарбники вже кілька днів жорстоко обстрілюють місто, завдаючи значних руйнувань і вбиваючи та калічачи людей.

При цьому повітряна тривога оголошена лише у двох областях — Харківській і Донецькій. Мешканці попереджають про ракетну небезпеку. Військові радять цивільним людям перебувати в укриттях.

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Харкові та області близько 14:50 28 березня оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою балістичного обстрілу. Незадовго після цього у місті пролунали гучні вибухи.

Російські загарбники уночі 28 березня атакували Київський район Харкова. Під ударом опинилися ресторан та житлові будинки.

Крім того, ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Ворожий обстріл пошкодив велику кількість приватних будинків, також дві людини отримали травми.