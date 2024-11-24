Сколько гражданских до сих пор остаются в Купянской громаде

Эвакуационный автобус. Фото: Reuters

Российские войска продолжают наступательные действия на город Купянск Харьковской области. В настоящее время в населенном пункте до сих пор остаются 3800 гражданских.

Об этом сообщил глава ГВА Андрей Беседин в эфире Ми Україна.

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Ситуация в Купянске

По его словам, каждый день с территории громады выезжает небольшое количество людей — около 20-30.

В настоящее время там находятся 3800 гражданских жителей, из них 1000 — на левобережье, где наиболее опасна ситуация и отсутствует вода, газ и свет.

"Людям нужно только согласиться и их эвакуируют в Харьков, где они получат все необходимые услуги, в том числе места для проживания и деньги", — отметил Беседин.

Ранее в Купянской ГВА назвали причину, почему жители громады не хотят эвакуировать.

Кроме того, российские войска пытались наступать на Купянск и десантироваться, однако ВСУ успешно отразили вражескую атаку и провели зачистку.