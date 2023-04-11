В Купянском районе тракторист взорвался на мини

Трактор работает в поле рядом с останками боеприпаса. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

11 апреля около 14:10 в Купянском районе Харьковской области во время работ в поле трактор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет .

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Подробности инцидента

Трактор взорвался недалеко от сел Сподобовка и Кравцовка Шевченковской общины.

"В результате наезда трактора на ВНП 32-летний тракторист получил контузию. Сейчас он находится в лечебном заведении" , - пишут спасатели.

В ГСЧС просят жителей области строго соблюдать меры минной безопасности. Это значит: не ходить в леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией. Обходить неизвестные или необследованные саперами дороги.

Напомним, что на территории Харьковской области активизировались псевдосаперы . Спасатели предупреждают жителей Харьковщины о работе ненастоящих саперов, якобы разминирующих территорию за деньги.

Также мы писали, что из-за высокой минной опасности на некоторых территориях региона во время Пасхальных праздников запрещено посещение кладбищ .