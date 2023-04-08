В Ізюмі жінка підірвалася на міні на території кладовища

У Харківській ОВА нагадують про високу мінну небезпеку

Сьогодні, 8 квітня, на Харківщині ще двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах. Влада регіону закликає жителів утриматися від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій.

Про це йдеться у повідомленні голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Подробиці

Як повідомив Синєгубов, у місті Ізюм на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

Крім того, у смт Слобожанське чоловік підірвався та отримав важку травму при спробі розібрати невідомий предмет. Голова ОВА додав, що зараз постраждалим медики надають усю необхідну допомогу.

Як уберегтися від мін

"Закликаю усіх бути дуже уважними і обережними. Не відвідуйте лісів, полів, берегів водойм, не виходьте на узбіччя доріг. Утримуйтеся від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій", — закликав Синєгубов.

Посадовець наголосив, що у разі виявлення будь-якого предмета схожого на вибухонебезпечний у жодному разі не можна торкатися його, намагатися перемістити чи розібрати. Необхідно відійти на безпечну відстань та викликати спеціалістів ДСНС або повідомити Нацполіцію.

Нагадаємо, на Харківщині через високу мінну небезпеку на деяких територіях регіону під час Великодніх свят заборонено відвідування кладовищ.

Із повним переліком небезпечних цвинтарів можна ознайомитися за посиланням.

Також повідомлялося, що у Харкові та області на Великдень не змінюватимуть час комендантської години. Відвідувати богослужіння під час дії комендантської години буде заборонено.