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Авиаудар по Харьковской области — спасатели спасли женщину из-под завалов дома

19 февраля 2024 23:20
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Илья Рябинин
редактор
Авиаудар по Харьковской области — спасатели спасли женщину из-под завалов дома
Спасатели проводят разбор обломков в Харьковской области. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Тактическая авиация России вечером 19 февраля нанесла авиаудар по селу Ольховатка Купянского района. Под огонь попали жилые дома населенного пункта, есть пострадавшие среди гражданского населения, одну женщину удалось спасти.

Кадры спасения женщины показали в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели спасли женщину в Харьковской области

Авиаудар по Харьковской области — спасатели спасли женщину из-под завалов дома - фото 1
Спасатели оказывают женщине первичную медпомощь. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Как сообщают в ГСЧС, под завалами одного домовладения находилась 74-летняя женщина.

Авиаудар по Харьковской области — спасатели спасли женщину из-под завалов дома - фото 2
Спасатели производят разбор завалов. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Спасатели быстро разобрали остатки конструкций здания и вызволили женщину из-под завалов. На пожарном автомобиле они вывезли пострадавшую навстречу бригаде экстренной медицинской помощи, преодолев расстояние около 15 километров. Пострадавшая была успешно передана медикам для дальнейшей госпитализации.

Авиаудар по Харьковщине - спасатели спасли женщину из-под завалов дома
Сообщение ДСНС. Источник: Telegram

Напомним, армия России несколько дней назад нанесла авиаудар по селу Черное Харьковской области, а через несколько дней в сети показали, как выглядит сейчас населенный пункт.

В то же время спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека на месте вражеского авиаудара по Купянску, который произошел 17 февраля. Тогда в результате попадания были ранены пять местных жителей.

Харьков
ГСЧС
Украина
Харьковская область
Купянск

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