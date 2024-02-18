В Купянске спасатели достали из-под завалов тело еще одного человека
Спасатели достали из-под завалов тело еще одного человека на месте вражеского удара по Купянску в Харьковской области. Как известно, российские войска сбросили на жилые кварталы города авиабомбы 17 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области в воскресенье, 18 февраля.
Последствия российских авиаударов по Купянску
Известно, что из-за российского обстрела были разрушены три двухэтажных жилых дома. Также пострадал и приватный сектор.
"Истерзаны по меньшей мере 10 частных домов. Также в результате взрывов возникли 2 пожара, которые силами подразделений ГСЧС были ликвидированы", — заверили в сообщении.
Сколько человек пострадало
В общей сложности спасатели достали из-под завалов четырех человек, которые получили ранения и сейчас находятся в больницах.
Кроме того, бойцы ГСЧС деблокировали из-под завалов тела двух погибших, а именно женщины и фрагменты тела, по предварительной информации, мужчины.
В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Харьковскую область более 50 раз. Из-за агрессии РФ были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Также мы писали, что в Купянске вчера, 17 февраля, достали из-под завалов тело одной женщины.
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