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В Купянске спасатели достали из-под завалов тело еще одного человека

18 февраля 2024 14:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Купянске спасатели достали из-под завалов тело еще одного человека
Спасатели разбирают завалы на месте авиаударов РФ в Купянске. Фото: ГСЧС в Харьковской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Спасатели достали из-под завалов тело еще одного человека на месте вражеского удара по Купянску в Харьковской области. Как известно, российские войска сбросили на жилые кварталы города авиабомбы 17 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области в воскресенье, 18 февраля.

Последствия российских авиаударов по Купянску

Известно, что из-за российского обстрела были разрушены три двухэтажных жилых дома. Также пострадал и приватный сектор.

последствия обстрелов в Харьковской области
Спасатели разбирают завалы на месте авиаударов РФ в Купянске. Фото: ГСЧС в Харьковской области

"Истерзаны по меньшей мере 10 частных домов. Также в результате взрывов возникли 2 пожара, которые силами подразделений ГСЧС были ликвидированы", — заверили в сообщении.

последствия обстрелов в Харьковской области
Спасатель на месте авиаудара в Купянске. Фото: ГСЧС в Харьковской области

Сколько человек пострадало

В общей сложности спасатели достали из-под завалов четырех человек, которые получили ранения и сейчас находятся в больницах.

Кроме того, бойцы ГСЧС деблокировали из-под завалов тела двух погибших, а именно женщины и фрагменты тела, по предварительной информации, мужчины.

последствия обстрелов в Харьковской области
Спасатели разбирают завалы на месте авиаударов РФ в Купянске. Фото: ГСЧС в Харьковской области

В настоящее время аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Харьковскую область более 50 раз. Из-за агрессии РФ были разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Также мы писали, что в Купянске вчера, 17 февраля, достали из-под завалов тело одной женщины.

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