Ворожий обстріл Куп'янська — рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки

Рятувальники розбирають завали на місці російського удару. Фото: Олег Синєгубов

Російські окупанти завдали ударів по Куп'янську, що на Харківщині, в суботу, 17 лютого. Внаслідок цього загинула одна жінка, її тіло рятувальники деблокували з-під завалів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

Скільки людей постраждало внаслідок російського обстрілу Куп'янська 17 лютого

"Станом на зараз внаслідок ударів окупантів по Куп’янську відомо про одну загиблу жінку та пʼятьох поранених — трьох жінок та двох чоловіків", — додав посадовець.

Скриншот допису з Telegram Олега Синєгубова

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що жінці, яку дістали з-під завалів, на момент смерті було 55 років.

Скриншот допису з Telegram Харківської обласної прокуратури

Відомо, що окупанти сьогодні, 17 лютого, скинули авіабомби на житлові квартали Куп'янська, внаслідок цього повідомлялося про п'ятьох поранених.

Нагадаємо, раніше ми писали, що армія РФ постійно атакує населені пункти Харківської області. Протягом доби окупанти 10 разів обстріляли регіон.