Обстрел Купянская — количество жертв возросло до 21 человека

В Купянске вновь возросло количество пострадавших в результате вражеских обстрелов
В Харьковской области вчера, 28 августа, российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. Число пострадавших в результате этого обстрела возросло до 21 человека, среди них десять правоохранителей.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в четверг, 29 августа.
В Купянске возросло количество пострадавших в результате обстрела
"Удар по Купянску 28 августа: количество пострадавших возросло до 21, из них — 10 полицейских", — говорится в сообщении.
Стражи порядка отметили, что удар по центру города был нанесен с помощью российской авиационной бомбы ФАБ-500 с модулем УМПК.
В результате удара были также повреждены 43 многоэтажных и частных дома, а также автомобили, среди которых и служебный автомобиль Нацполиции.
Реакция Харьковской ОВА
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате авиационного удара горел частный дом на площади 80 кв. м и было повреждено здание Купянской военной администрации.
Также пострадали пятиэтажные жилые дома, гостиница, здание прокуратуры и суда, гражданская инфраструктура.
Синегубов также сообщил, что в ночь на четверг россияне обстреляли из РСЗО "Град" Одноробовку. В результате ударов повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. Также после восстановления снова повреждены энергосети. Обошлось без пострадавших.
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