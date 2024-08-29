Обстріл Куп'янська — кількість жертв зросла до 21 особи

Правоохоронець на місці обстрілу. Фото: Харківська ОВА

У Харківській області учора, 28 серпня, російські загарбники завдали удару по місту Куп'янськ. Кількість постраждалих внаслідок цього обстрілу зросла до 21 особи, серед них десять правоохоронців.

Про це повідомили у Національній поліції України у четвер, 29 серпня.

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"Удар по Куп’янську 28 серпня: кількість постраждалих зросла до 21, з них 10 поліцейських", — говориться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що удар по центру міста було завдано за допомогою російської авіаційної бомби ФАБ-500 з модулем УМПК.

Внаслідок удару було також пошкоджено 43 багатоповерхових та приватних будинки, а також автомобілі, серед яких і службове авто Нацполіції.

Повідомлення поліції про постраждалих. Фото: скриншот

Реакція Харківської ОВА

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок авіаційного удару горів приватний будинок на площі 80 м кв. та була пошкоджена будівля Куп'янської військової адміністрації.

Також постраждали п'ятиповерхові житлові будинки, готель, будівля прокуратури та суду, інша цивільна інфраструктура.

Синєгубов також повідомив, що в ніч на четвер росіяни обстріляли з РСЗВ "Град" Одноробівку. Внаслідок ударів пошкоджено два приватних будинки та господарські споруди. Також після відновлення знову пошкоджено енергомережі. Обійшлося без постраждалих.

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Харківська ОВА