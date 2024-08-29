Обстріл Куп'янська — кількість жертв зросла до 21 особи

У Куп'янську знову зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу
У Харківській області учора, 28 серпня, російські загарбники завдали удару по місту Куп'янськ. Кількість постраждалих внаслідок цього обстрілу зросла до 21 особи, серед них десять правоохоронців.
Про це повідомили у Національній поліції України у четвер, 29 серпня.
У Куп'янську зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу
"Удар по Куп’янську 28 серпня: кількість постраждалих зросла до 21, з них 10 поліцейських", — говориться у повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що удар по центру міста було завдано за допомогою російської авіаційної бомби ФАБ-500 з модулем УМПК.
Внаслідок удару було також пошкоджено 43 багатоповерхових та приватних будинки, а також автомобілі, серед яких і службове авто Нацполіції.
Реакція Харківської ОВА
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок авіаційного удару горів приватний будинок на площі 80 м кв. та була пошкоджена будівля Куп'янської військової адміністрації.
Також постраждали п'ятиповерхові житлові будинки, готель, будівля прокуратури та суду, інша цивільна інфраструктура.
Синєгубов також повідомив, що в ніч на четвер росіяни обстріляли з РСЗВ "Град" Одноробівку. Внаслідок ударів пошкоджено два приватних будинки та господарські споруди. Також після відновлення знову пошкоджено енергомережі. Обійшлося без постраждалих.
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