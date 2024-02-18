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В сети показали, как после жутких взрывов выглядит село Черное на Харьковщине

18 февраля 2024 17:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В сети показали, как после жутких взрывов выглядит село Черное на Харьковщине
Разрушенный дом в селе Черное на Харьковщине. Фото: t.me/Hollander2022
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска несколько дней назад нанесли авиаудар по селу Черное Харьковской области, который унес жизни нескольких людей. Спустя несколько дней в сети показали, как сейчас выглядит населенный пункт.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Голландец".

Разрушенное село Черное на Харьковщие

Россияне постоянно обстреливают прифронтовые территории. Из-за этого люди эвакуируются, чтобы спасти жизнь.

В результате обстрела села, было уничтожено здание лицея, частные дома. Также атака россиян унесла жизни троих людей, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. 

Черное на Харьковщине
Село Черное на Харьковщине. Фото: t.me/Hollander2022
Черное на Харьковщине
Село Черное на Харьковщине. Фото: t.me/Hollander2022
Черное на Харьковщине
Село Черное на Харьковщине. Фото: t.me/Hollander2022
Черное на Харьковщине
Село Черное на Харьковщине. Фото: t.me/Hollander2022

Напомним, 17 февраля более 50 раз обстреляли Харьковскую область. В результате агрессии РФ была разрушена гражданская инфраструктура.

Ранее оккупанты сбросили авиабомбы на жилые кварталы Купянска. Спасатели достали из-под завалов несколько тел.

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