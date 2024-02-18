В сети показали, как после жутких взрывов выглядит село Черное на Харьковщине
Российские войска несколько дней назад нанесли авиаудар по селу Черное Харьковской области, который унес жизни нескольких людей. Спустя несколько дней в сети показали, как сейчас выглядит населенный пункт.
Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Голландец".
Разрушенное село Черное на Харьковщие
Россияне постоянно обстреливают прифронтовые территории. Из-за этого люди эвакуируются, чтобы спасти жизнь.
В результате обстрела села, было уничтожено здание лицея, частные дома. Также атака россиян унесла жизни троих людей, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Напомним, 17 февраля более 50 раз обстреляли Харьковскую область. В результате агрессии РФ была разрушена гражданская инфраструктура.
Ранее оккупанты сбросили авиабомбы на жилые кварталы Купянска. Спасатели достали из-под завалов несколько тел.
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