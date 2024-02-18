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За минувшие сутки враг 50 раз обстрелял Харьковщину, — ОВА

18 февраля 2024 10:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
За минувшие сутки враг 50 раз обстрелял Харьковщину, — ОВА
Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные за прошедшие сутки более 50 раз обстреляли Харьковскую область. В результате агрессии РФ была разрушена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 18 февраля.

Обстрелы Харьковщины

По словам Синегубова, для обстрелов враг использовал Каби, ракеты С-300 и артиллерию. В результате атак разрушена исключительно гражданская инфраструктура.

  • В 12:30 произошел обстрел шестью КАБами села Черное Купянского района, после чего долгое время работала артиллерия.

Там уничтожено здание лицея, более 20 частных жилых домов.

  • В 13.00 оккупанты с вертолетов ударили по селу Сотницкий Казачок, которое расположено практически на линии границы.

В результате удара были повреждены два частных дома, хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без жертв.

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Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов
  • Около 13:20 оккупанты ударили КАБами по Купянску.

Из-за попадания в три двухэтажных дома одна женщина погибла, ранения получили пять человек.

Отмечается, что повреждено более 10 частных домов, гаражный кооператив и здания гражданских предприятий.

  • В 14:50 произошел обстрел ракетами С-300 по окрестностям Циркунов.
  • В 15:41 в селе Липцы Харьковского района в результате обстрелов горел дом.
  • В 16:50 в селе Загрызово Изюмского района в результате обстрела горел дом.
  • В 17:54 в Купянске зафиксировано попадание в гражданское коммунальное предприятие.

Там горели пластиковые трубы и шесть единиц автотракторной техники. В то же время, взрывом были повреждены 10 зданий.

  • В 16:05 произошел обстрел из систем С-300 по пгт Приколотному Купянского района.

В населенном пункте повреждено здание лицея и, по меньшей мере, семь частных домов.

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Последствия обстрелов. Фото: Telegram/Олег Синегубов
  • Около 20:00 в результате обстрела села Сеньково Купянского района ранения получили две женщины 26 и 29 лет.
  • В 00:15 произошел вражеский обстрел Богодухова

В городе разрушены нежилые хозяйственные постройки, административные здания и уничтожены три автомобиля.

  • После двух часов оккупанты наносили удары КАБами по селу Петропавловка, обошлось без пострадавших.
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Скриншот поста Синегубова
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Скриншот поста Синегубова

Напомним, за сутки 17 февраля враг 10 раз обстрелял Харьковский регион. Оккупанты целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру.

Также мы писали, что российские войска сбросили пять авиабомб на жилые кварталы Купянска 17 февраля. Продолжается ликвидация последствий обстрелов.

Харьковская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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