Взрывы на Харьковщине — авиаудар по селу Черное унес жизни трех жителей
Число жертв в результате российского авиаудара по селу Черное в Купянском районе Харьковской области увеличилось. В тяжелом состоянии госпитализированы еще два человека.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Сколько человек пострадало в результате авиаудара по Харьковщине
"По состоянию на данный момент в результате попаданий вражеских КАБов в селе Черное Купянского района трое погибших: 58-летняя женщина и 56-летний мужчина. Данные погибшей девушки устанавливаются", — резюмирует глава ХОГА.
По его словам, также тяжелые ранения получили 54-летняя женщина и 53-летний мужчина. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии.
Напомним, сегодня российская тактическая авиация нанесла авиаудар по Ольховатской громаде Харьковской области с помощью управляемых авиабомб КАБ-250, в результате чего погибла семья.
Добавим, сегодня армия России ударила по Чугуеву, в результате чего обнаружили не менее одного погибшего.
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