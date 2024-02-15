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Взрывы на Харьковщине — авиаудар по селу Черное унес жизни трех жителей

15 февраля 2024 23:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы на Харьковщине — авиаудар по селу Черное унес жизни трех жителей
Пожар в Черном. Фото: Telegram Олега Синегубова
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Число жертв в результате российского авиаудара по селу Черное в Купянском районе Харьковской области увеличилось. В тяжелом состоянии госпитализированы еще два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Сколько человек пострадало в результате авиаудара по Харьковщине

Взрывы на Харьковщине — авиаудар по селу Черное унес жизни трех жителей
Пожар в Черном. Источник: Telegram Олега Синегубова

"По состоянию на данный момент в результате попаданий вражеских КАБов в селе Черное Купянского района трое погибших: 58-летняя женщина и 56-летний мужчина. Данные погибшей девушки устанавливаются", — резюмирует глава ХОГА.

Взрывы на Харьковщине — авиаудар по селу Черное унес жизни трех жителей
Автомобиль, в котором погибла семья. Источник: Telegram Олега Синегубова

По его словам, также тяжелые ранения получили 54-летняя женщина и 53-летний мужчина. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии.

Взрывы на Харьковщине — авиаудар по селу Черное унес жизни трех жителей
Последствия обстрела Черного. Источник: Telegram Олега Синегубова

Напомним, сегодня российская тактическая авиация нанесла авиаудар по Ольховатской громаде Харьковской области с помощью управляемых авиабомб КАБ-250, в результате чего погибла семья.

Добавим, сегодня армия России ударила по Чугуеву, в результате чего обнаружили не менее одного погибшего.

взрыв
Украина
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов

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