Взрывы на Харьковщине — авиаудар по селу Черное унес жизни трех жителей

Пожар в Черном. Фото: Telegram Олега Синегубова

Число жертв в результате российского авиаудара по селу Черное в Купянском районе Харьковской области увеличилось. В тяжелом состоянии госпитализированы еще два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Сколько человек пострадало в результате авиаудара по Харьковщине

Пожар в Черном. Источник: Telegram Олега Синегубова

"По состоянию на данный момент в результате попаданий вражеских КАБов в селе Черное Купянского района трое погибших: 58-летняя женщина и 56-летний мужчина. Данные погибшей девушки устанавливаются", — резюмирует глава ХОГА.

Автомобиль, в котором погибла семья. Источник: Telegram Олега Синегубова

По его словам, также тяжелые ранения получили 54-летняя женщина и 53-летний мужчина. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии.

Последствия обстрела Черного. Источник: Telegram Олега Синегубова

Напомним, сегодня российская тактическая авиация нанесла авиаудар по Ольховатской громаде Харьковской области с помощью управляемых авиабомб КАБ-250, в результате чего погибла семья.

Добавим, сегодня армия России ударила по Чугуеву, в результате чего обнаружили не менее одного погибшего.