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В сети появились кадры последствий ракетного удара по Балаклее

1 июня 2024 23:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Харьковской областной прокуратуре показали, во что превратились жилые дома после ракетного удара по Балаклее
Последствия ракетного удара по Балаклее. Фото: Харьковская областная прокуратура
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Полностью разрушены частные жилые дома. И пепелище в месте попадания российской ракеты. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия удара по городу Балаклея.

Соответствующие фото и видео из пострадавшего города распространила облпрокуратура в субботу, 1 июня.

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Россия ударила по Балаклее ранним утром 1 июня. По данным правоохранителей, в результате удара пострадали 13 человек, среди которых 8 детей. Известно, что самому маленькому пострадавшему — 2 года 9 месяцев, а самому старшему — 17-ть.

Государство-агрессор попало в частный жилищный сектор Балаклеи. На территории были домики с деревянными крышами, они полностью разрушены. Одно из зданий превратилось в пепелище.

"Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Раненых в тяжелом состоянии нет", — сообщили ранее в прокуратуре Харьковщины.

Напомним, 25 мая российские захватчики ударили по вокзалу в Балаклее Харьковской области во время остановки электрички сообщением "Харьков — Изюм". По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате российского удара по вокзалу пострадали семь человек.

расследование
Харьков
Балаклея
российские войска
обстрелы
ракетный удар
война

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