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В сети появились кадры обстрелов по Харькову и Балаклее

23 января 2024 10:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В сети появились кадры обстрелов по Харькову и Балаклее
Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня ночью и утром россияне нанесли удар по Харькову ракетами Х-22. В результате атаки погибли четыре человека, еще 42 человека пострадали, среди них есть дети.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВ Олег Синегубов и показал последствия обстрела города.

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Последствия обстрела Харькова

Как известно, сегодня около 04:00 и 07:20 оккупанты нанесли несколько ударов по Киевскому и Салтовскому районам города Харькова ракетами Х-22. Разрушены многоквартирные жилые дома, учебное заведение, другая исключительно гражданская инфраструктура.

  • Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov
  • Последствия обстрела Балаклеи. Фото: t.me/synegubov
  • Последствия обстрела Балаклеи. Фото: t.me/synegubov
  • Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov
  • Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov
  • Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov
  • Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov
  • Последствия обстрела Балаклеи. Фото: t.me/synegubov
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Число раненых в Харькове возросло до 42 человек. Среди них четверо детей, их состояние средней тяжести. В результате российских ударов погибли четыре человека.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов рассказывал, что в результате утренних обстрелов города полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей.

Напомним, российские захватчики нанесли массированный удар по Украине 23 января. В результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горел газопровод. Кроме того, в городе из-за обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Харьков
обстрелы
война в Украине
ранение
ракетный удар
погибшие

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