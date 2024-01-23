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У мережі з'явилися кадри обстрілів по Харкову та Балаклії

23 січня 2024 10:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У мережі з'явилися кадри обстрілів по Харкову та Балаклії
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі та зранку росіяни завдали удару по Харкову ракетами Х-22. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще 42 особи постраждали, серед них є діти.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та показав наслідки обстрілу міста. 

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Наслідки обстрілу Харкова

Як відомо, сьогодні близько 04:00 та 07:20 окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харків ракетами Х-22. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура. 

  • Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілу Балаклії. Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілу Балаклії. Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілу Балаклії. Фото: t.me/synegubov
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Кількість поранених у Харкові зросла до 42 осіб. Серед них четверо дітей, їхній стан середньої важкості. Внаслідок російських ударів загинули чотири людини. 

Раніше мер Харкова Ігор Терехов розповідав, що внаслідок ранкового обстрілу міста повністю зруйнований підʼїзд багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. 

Нагадаємо, російські загарбники здійснили масований удар по Україні 23 січня. Внаслідок ранкового обстрілу 23 січня у Харкові горів газопровід. Крім того, в місті через обстріл сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Харків
обстріли
війна в Україні
поранення
ракетний удар
загиблі

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