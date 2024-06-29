Обстрелы Харьковщины — есть пострадавшие

В городе Дергачи Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о пострадавших
Российские захватчики нанесли удар по городу Дергачи Харьковского района. Известно о по меньшей мере двух пострадавших.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в субботу, 29 июня.
Удар роян по Харьковщине
Российские захватчики нанесли мощный удар по городу в Харьковской области. В результате есть пострадавшие.
По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших — 71-летней женщине (острая реакция на стресс) и 75-летнем мужчине (взрывном ранении).
Напомним, вчера в Харькове раздавались взрывы во время воздушной тревоги.
Также мы писали, что оккупанты ударили по Харьковской области авиабомбами. Пока известно о восьми пострадавших.
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