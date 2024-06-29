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В городе Дергачи Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о пострадавших

29 июня 2024 16:53
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Обстрелы Харьковщины — есть пострадавшие
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото иллюстративное: ГСЧС
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Российские захватчики нанесли удар по городу Дергачи Харьковского района. Известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в субботу, 29 июня.

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Российские захватчики нанесли мощный удар по городу в Харьковской области. В результате есть пострадавшие.

По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших — 71-летней женщине (острая реакция на стресс) и 75-летнем мужчине (взрывном ранении).

В городе Дергачи Харьковской области раздавались взрывы — в ОВА сообщили о пострадавших - фото 1
Обстрелы Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, вчера в Харькове раздавались взрывы во время воздушной тревоги.

Также мы писали, что оккупанты ударили по Харьковской области авиабомбами. Пока известно о восьми пострадавших.

война
Харьков
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов
война в Украине

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