Удар КАБом по Харькову 2 октября полиция показала первые кадры

Последствия удара КАБа по дому в Харькове. Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

Российская армия вечером 3 октября ударила управляемыми авиационными бомбами по пятиэтажке в Харькове. Раненые 12 человек, среди них 3-летняя девочка.

Об этом сообщил Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Олексий Белошицкий и показал первые кадры после попадания.

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"Управляемыми авиабомбами террористы обстреляли жилые районы Харькова. Одна из авиабомб Россия попала в многоэтажку. К сожалению, есть раненые, среди которых трехлетний ребенок", — говорится в сообщении.

Белошицкий отметил, что полиция вместе со спасателями оказывали помощь раненым и эвакуировали людей из разрушенных квартир.

Также в полиции призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и идти в укрытие во время вражеских атак.

Кроме того, известно, что в многоэтажках рядом вылетело стекло. Также пострадало здание поликлиники и не менее 14 автомобилей. На месте вражеского удара работали психологи – 23 человека получили от них профессиональную помощь.

Напомним, Россия ежедневно атакует Харьковскую область. Только за сутки 2 октября ранения в результате атак получили 19 человек.

На российские атаки в Харькове отреагировал президент Зеленский, призвавший партнеров усилить помощь и защиту Украины.