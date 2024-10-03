Удар КАБом по Харькову 2 октября полиция показала первые кадры

В Нацполиции показали первые минуты после удара КАБ по дому в Харькове
Российская армия вечером 3 октября ударила управляемыми авиационными бомбами по пятиэтажке в Харькове. Раненые 12 человек, среди них 3-летняя девочка.
Об этом сообщил Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Олексий Белошицкий и показал первые кадры после попадания.
Удар КАБом по дому в Харькове
"Управляемыми авиабомбами террористы обстреляли жилые районы Харькова. Одна из авиабомб Россия попала в многоэтажку. К сожалению, есть раненые, среди которых трехлетний ребенок", — говорится в сообщении.
Белошицкий отметил, что полиция вместе со спасателями оказывали помощь раненым и эвакуировали людей из разрушенных квартир.
Также в полиции призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и идти в укрытие во время вражеских атак.
Кроме того, известно, что в многоэтажках рядом вылетело стекло. Также пострадало здание поликлиники и не менее 14 автомобилей. На месте вражеского удара работали психологи – 23 человека получили от них профессиональную помощь.
Напомним, Россия ежедневно атакует Харьковскую область. Только за сутки 2 октября ранения в результате атак получили 19 человек.
На российские атаки в Харькове отреагировал президент Зеленский, призвавший партнеров усилить помощь и защиту Украины.
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