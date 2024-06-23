Удар России по Харькову 22 июня

В полице показали первые минуты после удара РФ по Харькову 22 июня
Вчера, 22 июня, россияне нанесли очередной авиационный удар по Харькову. В результате этого удара есть погибшие и пострадавшие, также были нанесены значительные разрушения жилому дому.
Видео первых минут вражеского удара по городу обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в воскресенье, 23 июня.
Первые минуты удара по Харькову
"Первые минуты вчерашнего вражеского обстрела центральной части Харькова. Держись, несокрушимый", — написал Белошицкий.
На видео можно услышать звук мощного взрыва и крики людей. Также в кадр попали пострадавшие от вражеского удара здания и автомобили.
Кроме того, видно, как спасатели и правоохранители оказывают помощь пострадавшим, вытаскивают из поврежденных автомобилей и из-под завалов.
Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего погибли и ранены.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову. Враг попал в жилой дом.
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