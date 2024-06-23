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В полице показали первые минуты после удара РФ по Харькову 22 июня

23 июня 2024 15:52
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Удар России по Харькову 22 июня
Сотрудник прессслужбы ГСЧС на месте обстрела Харькова. Фото: Олег Синегубов
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Вчера, 22 июня, россияне нанесли очередной авиационный удар по Харькову. В результате этого удара есть погибшие и пострадавшие, также были нанесены значительные разрушения жилому дому.

Видео первых минут вражеского удара по городу обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в воскресенье, 23 июня.

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Первые минуты удара по Харькову

"Первые минуты вчерашнего вражеского обстрела центральной части Харькова. Держись, несокрушимый", — написал Белошицкий.

На видео можно услышать звук мощного взрыва и крики людей. Также в кадр попали пострадавшие от вражеского удара здания и автомобили.

Кроме того, видно, как спасатели и правоохранители оказывают помощь пострадавшим, вытаскивают из поврежденных автомобилей и из-под завалов.

Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего погибли и ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову. Враг попал в жилой дом.

война
Харьков
Украина
обстрелы
война в Украине
авиация
авиабомба

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