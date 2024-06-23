Удар Росії по Харкову 22 червня

У поліції показали перші хвилини після удару РФ по Харкову 22 червня
Учора, 22 червня, росіяни завдали чергового авіаційного удару по Харкову. Внаслідок цього удару є загиблі і постраждалі, також було завдано значних руйнувань житловому будинку.
Відео перших хвилин ворожого удару по місту оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у неділю, 23 червня.
Перші хвилини удару по Харкову
"Перші хвилини учорашнього ворожого обстрілу центральної частини Харкова. Тримайся, незламний", — написав Білошицький.
На відео можна почути звук потужного вибуху і крики людей. Також у кадр потрапили постраждалі від ворожого удару будівлі та автомобілі.
Окрім того, видно, як рятувальники та правоохоронці надають допомогу постраждалим, витягують їх з пошкоджених автомобілів та з-під завалів.
Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Ворог влучив у житловий будинок.
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