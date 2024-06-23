Удар Росії по Харкову 22 червня

Працівник пресслужби ДСНС на місці обстрілу Харкова. Фото: Олег Синєгубов

Учора, 22 червня, росіяни завдали чергового авіаційного удару по Харкову. Внаслідок цього удару є загиблі і постраждалі, також було завдано значних руйнувань житловому будинку.

Відео перших хвилин ворожого удару по місту оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у неділю, 23 червня.

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Перші хвилини удару по Харкову

"Перші хвилини учорашнього ворожого обстрілу центральної частини Харкова. Тримайся, незламний", — написав Білошицький.

На відео можна почути звук потужного вибуху і крики людей. Також у кадр потрапили постраждалі від ворожого удару будівлі та автомобілі.

Окрім того, видно, як рятувальники та правоохоронці надають допомогу постраждалим, витягують їх з пошкоджених автомобілів та з-під завалів.

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Ворог влучив у житловий будинок.