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В прокуратуре Харькова показали последствия обстрела города

23 марта 2024 22:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В прокуратуре Харькова показали последствия обстрела города
Последствия обстрела Харькова 23 марта. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в субботу, 23 марта, обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказались складские помещения и здание предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Последствия обстрела Харькова

"Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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Последствия обстрела Харькова 23 марта. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Последствия обстрела Харькова 23 марта. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По данным следствия, 23 марта около 17:45 армия РФ нанесла удар по Слободскому району Харькова. Противник повредил складские помещения и здания предприятия.

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Последствия обстрела Харькова 23 марта. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

К счастью, люди не пострадали. По предварительной информации, удар был нанесен ракетой Х-35.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 23 марта в Харькове раздались мощные взрывы. Российские оккупанты обстреливали город.

Также в ночь на 23 марта оккупанты атаковали Харьков дронами "шахед". Враг совершил повторный обстрел в то время, когда на место удара прибыли спасатели и полиция.

война
Харьков
обстрелы
прокуратура
оккупанты
ракетный удар

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