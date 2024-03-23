В прокуратуре Харькова показали последствия обстрела города

Последствия обстрела Харькова 23 марта. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты в субботу, 23 марта, обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказались складские помещения и здание предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

Читайте также:

Последствия обстрела Харькова

"Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Харькова 23 марта. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрела Харькова 23 марта. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По данным следствия, 23 марта около 17:45 армия РФ нанесла удар по Слободскому району Харькова. Противник повредил складские помещения и здания предприятия.

Последствия обстрела Харькова 23 марта. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

К счастью, люди не пострадали. По предварительной информации, удар был нанесен ракетой Х-35.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 23 марта в Харькове раздались мощные взрывы. Российские оккупанты обстреливали город.

Также в ночь на 23 марта оккупанты атаковали Харьков дронами "шахед". Враг совершил повторный обстрел в то время, когда на место удара прибыли спасатели и полиция.