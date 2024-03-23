У прокуратурі Харкова показали наслідки обстрілу міста

Наслідки російського обстрілу Харкова 23 березня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти у суботу, 23 березня, обстріляли Харків. Під ворожим ударом опинилися складські приміщення та будівля підприємства.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Харкова

"За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Харкова 23 березня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки російського обстрілу Харкова 23 березня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

За даними слідства, 23 березня близько 17:45 армія РФ завдала удар по Слобідському району Харкова. Противник пошкодив складські приміщення та будівлі підприємства.

Наслідки російського обстрілу Харкова 23 березня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

На щастя, люди не постраждали. За попередньою інформацією, удар був завданий ракетою Х-35.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 березня у Харкові пролунали потужні вибухи. Російські окупанти обстрілювали місто.

Також в ніч проти 23 березня окупанти атакували Харків дронами "шахед". Ворог здійснив повторний обстріл в той час, коли на місце удару прибули рятувальники та поліція.