Шкаф буккросинга в Центральном парке Харькова. Фото: t.me/park_ua

В Центральном парке Харькова открылся шкаф буккросинга. Люди могут взять почитать книги, которые оставили другие посетители.

Об этом сообщил Центральный парк культуры и отдыха Харькова в Telegram.

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"Напомню правила: вы приносите книги в хорошем состоянии, которые хотели бы оставить для других. Взамен берете почитать любую книгу из шкафа", — говорится в сообщении.

Шкаф буккросинга в Центральном парке Харькова. Фото: t.me/park_ua

Шкаф буккросинга в Центральном парке Харькова. Фото: t.me/park_ua

Впоследствии их нужно вернуть и можно взять новую. Людей призвали помнить, что забирать десять книг за раз — по меньшей мере не вежливо.

Шкаф буккросинга в Центральном парке Харькова. Фото: t.me/park_ua

Пост Центрального парка Харькова. Фото: скриншот

Напомним, детей, проживающих в прифронтовых и деоккупированных населенных пунктах Харьковщины, отправили на отдых. В ближайшие недели 44 ребенка проведут время в санатории в Ивано-Франковской области.

Также российские захватчики чуть ли не каждый день обстреливают Харьков. Несмотря на это, в Центральном парке города расцвели подснежники и крокусы.