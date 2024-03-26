Попри обстріли, у парку Харкова розквітли проліски та крокуси — яскраві фото

Люди гуляють парком. Ілюстративне фото: Харків Times

Російські загарбники ледь не щодня обстрілюють Харків. Попри це, у Центральному парку міста розквітли проліски та крокуси.

Кадри з квітами опублікували на офіційному Telegram-каналі парку.

Читайте також:

У Харкові розквітли проліски й крокуси

"Продовжую тішити вас весняними світлинами Центрального парку! Знаю, для багатьох з вас, друзі, це певною мірою спосіб відволіктися, відновити віру у наше майбутнє, нашу перемогу", — йдеться у дописі.

Квіти в парку Харкова. Фото: Центральний парк Харкова

Зазначимо, що пролісок — рід багаторічних трав родини Амарилісові. У світі існує 19 видів цих квітів, декілька з яких ростуть в Україні.

Квіти в парку Харкова. Фото: Центральний парк Харкова

Крокус — рід багаторічних трав'янистих рослин родини Ірисові, або Касатикові. У світі існує загалом 90 видів, в Україні ростуть лише чотири.

Квіти в парку Харкова. Фото: Центральний парк Харкова

Проліски та крокуси занесені до Червоної книги України, тому охороняються законом.

Квіти в парку Харкова. Фото: Центральний парк Харкова

За торгівлю цими рослинами в Україні передбачено штраф. Він становить 1700-3655 гривень.

А за незаконне придбання, збут і розповсюдження — 510-1700 гривень.

Квіти в парку Харкова. Фото: Центральний парк Харкова

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, скільки мешканців залишаються без електропостачання.

Крім того, в Укренерго відповіли, коли в Харкові може покращитися ситуація з електроенергією.

Також ми писали, що 25 березня у Харкові вдалося запустити роботу метрополітену.