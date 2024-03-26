Попри обстріли, у парку Харкова розквітли проліски та крокуси — яскраві фото
Російські загарбники ледь не щодня обстрілюють Харків. Попри це, у Центральному парку міста розквітли проліски та крокуси.
Кадри з квітами опублікували на офіційному Telegram-каналі парку.
У Харкові розквітли проліски й крокуси
"Продовжую тішити вас весняними світлинами Центрального парку! Знаю, для багатьох з вас, друзі, це певною мірою спосіб відволіктися, відновити віру у наше майбутнє, нашу перемогу", — йдеться у дописі.
Зазначимо, що пролісок — рід багаторічних трав родини Амарилісові. У світі існує 19 видів цих квітів, декілька з яких ростуть в Україні.
Крокус — рід багаторічних трав'янистих рослин родини Ірисові, або Касатикові. У світі існує загалом 90 видів, в Україні ростуть лише чотири.
Проліски та крокуси занесені до Червоної книги України, тому охороняються законом.
За торгівлю цими рослинами в Україні передбачено штраф. Він становить 1700-3655 гривень.
А за незаконне придбання, збут і розповсюдження — 510-1700 гривень.
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