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Попри обстріли, у парку Харкова розквітли проліски та крокуси — яскраві фото

26 березня 2024 10:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Попри обстріли, у парку Харкова розквітли проліски та крокуси — яскраві фото
Люди гуляють парком. Ілюстративне фото: Харків Times
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники ледь не щодня обстрілюють Харків. Попри це, у Центральному парку міста розквітли проліски та крокуси.

Кадри з квітами опублікували на офіційному Telegram-каналі парку.

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У Харкові розквітли проліски й крокуси

"Продовжую тішити вас весняними світлинами Центрального парку! Знаю, для багатьох з вас, друзі, це певною мірою спосіб відволіктися, відновити віру у наше майбутнє, нашу перемогу", — йдеться у дописі.

крокуси у Харкові
Квіти в парку Харкова. Фото: Центральний парк Харкова

Зазначимо, що пролісок — рід багаторічних трав родини Амарилісові. У світі існує 19 видів цих квітів, декілька з яких ростуть в Україні. 

крокуси у Харкові
Квіти в парку Харкова. Фото: Центральний парк Харкова

Крокус — рід багаторічних трав'янистих рослин родини Ірисові, або Касатикові. У світі існує загалом 90 видів, в Україні ростуть лише чотири.

крокуси у Харкові
Квіти в парку Харкова. Фото: Центральний парк Харкова

Проліски та крокуси занесені до Червоної книги України, тому охороняються законом.

крокуси у Харкові
Квіти в парку Харкова. Фото: Центральний парк Харкова

За торгівлю цими рослинами в Україні передбачено штраф. Він становить 1700-3655 гривень.

А за незаконне придбання, збут і розповсюдження — 510-1700 гривень.

крокуси у Харкові
Квіти в парку Харкова. Фото: Центральний парк Харкова 

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, скільки мешканців залишаються без електропостачання.

Крім того, в Укренерго відповіли, коли в Харкові може покращитися ситуація з електроенергією.

Також ми писали, що 25 березня у Харкові вдалося запустити роботу метрополітену.

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війна в Україні