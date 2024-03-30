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У Центральному парку Харкова відкрилася шафа буккросингу

30 березня 2024 08:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Центральному парку Харкова відкрилася шафа буккросингу
Шафа буккросингу у Центральному парку Харкова. Фото: t.me/park_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Центральному парку Харкова відкрилася шафа буккросингу. Люди мають можливість взяти почитати книги, які залишили інші відвідувачі.

Про це повідомив Центральний парк культури та відпочинку Харкова у Telegram.

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"Нагадаю правила: ви приносите книжки в гарному стані, які хотіли б залишити для інших. Натомість берете почитати будь-яку книжку з шафи", — йдеться у повідомленні.

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Шафа буккросингу у Центральному парку Харкова. Фото: t.me/park_ua
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Шафа буккросингу у Центральному парку Харкова. Фото: t.me/park_ua

Згодом їх потрібно повернути та можна взяти нову. Людей закликали пам'ятати, що забирати десять книжок за раз — щонайменше не ввічливо.

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Шафа буккросингу у Центральному парку Харкова. Фото: t.me/park_ua
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Допис Центрального парку Харкова. Фото: скриншот

Нагадаємо, дітей, які проживають у прифронтових та деокупованих населених пунктах Харківщини, відправили на відпочинок. Найближчі тижні 44 дитини проведуть час у санаторії в Івано-Франківській області.

Також російські загарбники ледь не щодня обстрілюють Харків. Попри це, у Центральному парку міста розквітли проліски та крокуси.

Харків
книги
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