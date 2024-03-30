У Центральному парку Харкова відкрилася шафа буккросингу
У Центральному парку Харкова відкрилася шафа буккросингу. Люди мають можливість взяти почитати книги, які залишили інші відвідувачі.
Про це повідомив Центральний парк культури та відпочинку Харкова у Telegram.
Буккросинг у Харкові
"Нагадаю правила: ви приносите книжки в гарному стані, які хотіли б залишити для інших. Натомість берете почитати будь-яку книжку з шафи", — йдеться у повідомленні.
Згодом їх потрібно повернути та можна взяти нову. Людей закликали пам'ятати, що забирати десять книжок за раз — щонайменше не ввічливо.
Нагадаємо, дітей, які проживають у прифронтових та деокупованих населених пунктах Харківщини, відправили на відпочинок. Найближчі тижні 44 дитини проведуть час у санаторії в Івано-Франківській області.
Також російські загарбники ледь не щодня обстрілюють Харків. Попри це, у Центральному парку міста розквітли проліски та крокуси.
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