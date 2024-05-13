В ЦПД опровергли информацию об отсутствии фортификаций в Харьковской области

Строительство линий обороны в Харьковской области. Фото архивное: Минобороны Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко заявил, что в настоящее время бои в Харьковской области сосредоточены именно на пограничье. В связи с этим, по его словам, вести строительные работы и возводить фортификации в определенных регионах невозможно, потому что это риск для жизни инженеров.

Об этом Коваленко сказал в понедельник, 13 мая.

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Фортификационные сооружения в Харьковской области

По словам Коваленко, сейчас проходит ограниченная российская операция именно в приграничной Харьковщине. В этом контексте он упомянул о городе Волчанск, который находится в четырех километрах от границы с Россией.

"Соответственно, Волчанск — это пограничный город. Сейчас враг действует активно там. Можно говорить, что продолжаются бои за Волчанск", — сказал Коваленко.

Он добавил, что в связи с активными боевыми действиями возводить в указанном регионе оборонительные сооружения невозможно, поскольку это представляет риск для жизни строителей. Однако он заверил, что линии обороны действительно есть на Харьковщине.

" И подробнее, очень скоро, расскажут о них. И это несколько линий обороны очень надежных. Поэтому друзья, приграничные и Харьков давайте не путать. Оборонная операция продолжается", — сказал Коваленко.

Напомним, 13 мая заявление о фортификационных сооружениях в Харьковской области сделали и в Волчанской МГА.

К слову, 10 мая Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. В СМИ раскрыли планы россиян.

Между тем, в ISW проанализировали текущую ситуацию в Волчанске и раскритиковали Запад.