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У Вовчанській МВА зробили заяву щодо будівництва фортифікацій навколо міста

13 травня 2024 14:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Вовчанській МВА зробили заяву щодо будівництва фортифікацій навколо міста
Тамаз Гамбарашвілі. Фото: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі запевнив, що фортифікаційні споруди навколо прифронтового міста Вовчанська на Харківщині дійсно були побудовані. Однак через постійні російські обстріли вести будівельні роботи на кордоні доволі важко.  

Про це Гамбарашвілі сказав у коментарі для Радіо Свобода у понеділок, 13 травня. 

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"Фортифікаційні споруди були побудовані. І зараз будуються, зміцнюються. Але ж ситуація була і є вкрай важка. Тому що саме місто дуже близько до кордону. І вести якісь будівельні роботи зараз просто на кордоні дуже важко", — сказав Гамбарашвілі, запевняючи про наявність фортифікацій. 

Разом з тим він додав, що російським окупантам вдалося здійснити наступ, ймовірно, через те, що оборонні споруди були не такими щільними. 

"Все було побудовано. Але, можливо, не так щільно. Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом — і мінометів, і артилерії", — сказав Гамбарашвілі.

Нагадаємо, 10 травня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. А у ЗМІ розкрили плани росіян.

Зокрема, у зв'язку із загрозою жителі Вовчанська почали масово евакуюватися з міста через страх повторної окупації. 

У ISW тим часом заявили, що початок наступальних російських дій на Харківщині — наслідок мовчазної політики Заходу, яка забороняє Збройним силам України використовувати надану зброю для ударів по законних цілях в Росії. У с пробах оточити Вовчанськ росіяни наближаються до деяких інших міст, захоплення яких призведе до перерізання українських наземних ліній зв'язку з вказаним населеним пунктом. 

війна
ЗСУ
Харків
росіяни
Харківська область
Харківська ОДА
окупанти
війна в Україні
наступ

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