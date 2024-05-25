В издательстве Vivat назвали имена погибших в результате российского обстрела

Последствия ррссийского обстрела. Фото: Накипело

В четверг, 23 мая, россияне обстреляли Харьков. Три ракеты С-300 они направили на типографию. В результате прилетов погибли семь человек.

Об этом сообщила генеральный директор издательства "Vivat" Юлия Орлова в субботу, 25 мая.

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"Сегодня День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Для Factor Group of companies это всегда был большой, радостный праздник, но сейчас в нашей полиграфической семье горе. Светлая память нашим коллегам!" — написала Орлова.

В результате обстрела типографии погибли:

Татьяна Храпина, печатник-теснитель

Роман Строгий, оператор приклеивающей машины

Светлана Рыженко, брошюровщик

Ольга Курасова, оператор швейных машин

Елена Нинадовская, оператор швейных машин

Анна Минаева, оператор комплектующей машины

Дмитрий Шило, брошюровщик

Погибшие в результате российского обстрела. Фото: Юлия Орлова

Напомним, 23 мая россияне нанесли массированный удар ракетами по Харькову. В результате атаки погибли семь человек и десятки получили ранения. Кроме того, сгорело более 50 тысяч книг в типографии.

Сразу после трагических событий в Харькове в мире запустили символический флешмоб для поддержки украинцев и города. К акции со временем присоединились и западные лидеры и политики.