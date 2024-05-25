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В издательстве Vivat назвали имена погибших в результате российского обстрела

25 мая 2024 12:58
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Бригадир София
редактор
В издательстве Vivat назвали имена погибших в результате российского обстрела
Последствия ррссийского обстрела. Фото: Накипело
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В четверг, 23 мая, россияне обстреляли Харьков. Три ракеты С-300 они направили на типографию. В результате прилетов погибли семь человек.

Об этом сообщила генеральный директор издательства "Vivat" Юлия Орлова в субботу, 25 мая.

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"Сегодня День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Для Factor Group of companies это всегда был большой, радостный праздник, но сейчас в нашей полиграфической семье горе. Светлая память нашим коллегам!" — написала Орлова.

В результате обстрела типографии погибли:

  • Татьяна Храпина, печатник-теснитель
  • Роман Строгий, оператор приклеивающей машины
  • Светлана Рыженко, брошюровщик
  • Ольга Курасова, оператор швейных машин
  • Елена Нинадовская, оператор швейных машин
  • Анна Минаева, оператор комплектующей машины
  • Дмитрий Шило, брошюровщик
Погибшие в результате российских обстрелов
Погибшие в результате российского обстрела. Фото: Юлия Орлова

Напомним, 23 мая россияне нанесли массированный удар ракетами по Харькову. В результате атаки погибли семь человек и десятки получили ранения. Кроме того, сгорело более 50 тысяч книг в типографии.

Сразу после трагических событий в Харькове в мире запустили символический флешмоб для поддержки украинцев и города. К акции со временем присоединились и западные лидеры и политики.

война
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