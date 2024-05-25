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У видавництві Vivat назвали імена загиблих внаслідок російського обстрілу

25 травня 2024 12:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У видавництві Vivat назвали імена загиблих внаслідок російського обстрілу
Наслідки російського обстрілу. Фото: Накипіло
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 23 травня, росіяни обстріляли Харків. Три ракети С-300 вони спрямували на типографію. Внаслідок прильотів загинуло семеро людей.

Про це повідомила генеральна директорка видавництва "Vivat" Юлія Орлова у суботу, 25 травня.

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"Сьогодні День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Для Factor Group of companies це завжди було велике радісне свято, але зараз в нашій поліграфічній родині горе. 
Світла пам’ять нашим колегам!", — написала Орлова.

Внаслідок обстрілу друкарні загинули: 

  • Тетяна Храпіна, друкар-теснильник
  • Роман Строгий, оператор приклеювальної машини
  • Світлана Риженко, брошурувальник
  • Ольга Курасова, оператор швацьких машин
  • Олена Нінадовська, оператор швацьких машин
  • Ганна Минаєва, оператор комплектувальної машини
  • Дмитро Шило, брошурувальник
Загиблі внаслідок російського обстрілу
Загиблі внаслідок російського обстрілу. Фото: Юлія Орлова

Нагадаємо, 23 травня росіяни завдали масованого удару ракетами по Харкову. Унаслідок атаки загинули семеро людей та десятки зазнали поранень. Крім того, згоріло понад 50 тисяч книг у друкарні.

Одразу після трагічних подій у Харкові, у світі запустили символічний флешмоб для підтримки українців та міста. До акції згодом приєдналися і західні лідери та політики. 

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