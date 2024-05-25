У видавництві Vivat назвали імена загиблих внаслідок російського обстрілу
У четвер, 23 травня, росіяни обстріляли Харків. Три ракети С-300 вони спрямували на типографію. Внаслідок прильотів загинуло семеро людей.
Про це повідомила генеральна директорка видавництва "Vivat" Юлія Орлова у суботу, 25 травня.
Ракетний удар по типографії 23 травня
"Сьогодні День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Для Factor Group of companies це завжди було велике радісне свято, але зараз в нашій поліграфічній родині горе.
Світла пам’ять нашим колегам!", — написала Орлова.
Внаслідок обстрілу друкарні загинули:
- Тетяна Храпіна, друкар-теснильник
- Роман Строгий, оператор приклеювальної машини
- Світлана Риженко, брошурувальник
- Ольга Курасова, оператор швацьких машин
- Олена Нінадовська, оператор швацьких машин
- Ганна Минаєва, оператор комплектувальної машини
- Дмитро Шило, брошурувальник
Нагадаємо, 23 травня росіяни завдали масованого удару ракетами по Харкову. Унаслідок атаки загинули семеро людей та десятки зазнали поранень. Крім того, згоріло понад 50 тисяч книг у друкарні.
Одразу після трагічних подій у Харкові, у світі запустили символічний флешмоб для підтримки українців та міста. До акції згодом приєдналися і західні лідери та політики.
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