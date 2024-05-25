У видавництві Vivat назвали імена загиблих внаслідок російського обстрілу

Наслідки російського обстрілу. Фото: Накипіло

У четвер, 23 травня, росіяни обстріляли Харків. Три ракети С-300 вони спрямували на типографію. Внаслідок прильотів загинуло семеро людей.

Про це повідомила генеральна директорка видавництва "Vivat" Юлія Орлова у суботу, 25 травня.

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"Сьогодні День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Для Factor Group of companies це завжди було велике радісне свято, але зараз в нашій поліграфічній родині горе.

Світла пам’ять нашим колегам!", — написала Орлова.

Внаслідок обстрілу друкарні загинули:

Тетяна Храпіна, друкар-теснильник

Роман Строгий, оператор приклеювальної машини

Світлана Риженко, брошурувальник

Ольга Курасова, оператор швацьких машин

Олена Нінадовська, оператор швацьких машин

Ганна Минаєва, оператор комплектувальної машини

Дмитро Шило, брошурувальник

Загиблі внаслідок російського обстрілу. Фото: Юлія Орлова

Нагадаємо, 23 травня росіяни завдали масованого удару ракетами по Харкову. Унаслідок атаки загинули семеро людей та десятки зазнали поранень. Крім того, згоріло понад 50 тисяч книг у друкарні.

Одразу після трагічних подій у Харкові, у світі запустили символічний флешмоб для підтримки українців та міста. До акції згодом приєдналися і західні лідери та політики.