В Волчанской ГВА сделали заявление о строительстве фортификаций вокруг города

Тамаз Гамбарашвили. Фото: Суспільне

Начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заверил, что фортификационные сооружения вокруг прифронтового города Волчанска в Харьковской области действительно были построены. Однако из-за постоянных российских обстрелов вести строительные работы на границе довольно тяжело.

Об этом Гамбарашвили сказал в комментарии Радио Свобода в понедельник, 13 мая.

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Фортификации в Харьковской области

"Фортификационные сооружения были построены. И сейчас строятся, укрепляются. Но ведь ситуация была и крайне тяжелая. Потому что именно город очень близок к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно", — сказал Гамбарашвили, уверяя о наличии фортификации.

Вместе с тем он добавил, что российским оккупантам удалось осуществить наступление, вероятно, из-за того, что оборонительные сооружения были не столь плотными.

"Все было построено. Но, может быть, не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом — и минометов, и артиллерии", — сказал Гамбарашвили.

Напомним, 10 мая президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. А в СМИ раскрыли планы россиян.

В частности, в связи с угрозой жители Волчанска начали массово эвакуироваться из города из-за страха повторной оккупации.

В ISW тем временем заявили, что начало наступательных российских действий на Харьковщине — следствие молчаливой политики Запада, которая запрещает Вооруженным силам Украины использовать предоставленное оружие для ударов по законным целям в России. В попытках окружить Волчанск россияне приближаются к некоторым другим городам, захват которых приведет к перерезанию украинских наземных линий связи с указанным населенным пунктом.