Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Волчанской ГВА сделали заявление о строительстве фортификаций вокруг города arrow

В Волчанской ГВА сделали заявление о строительстве фортификаций вокруг города

13 мая 2024 14:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Волчанской ГВА сделали заявление о строительстве фортификаций вокруг города
Тамаз Гамбарашвили. Фото: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заверил, что фортификационные сооружения вокруг прифронтового города Волчанска в Харьковской области действительно были построены. Однако из-за постоянных российских обстрелов вести строительные работы на границе довольно тяжело.

Об этом Гамбарашвили сказал в комментарии Радио Свобода в понедельник, 13 мая.

Читайте также:

Фортификации в Харьковской области

"Фортификационные сооружения были построены. И сейчас строятся, укрепляются. Но ведь ситуация была и крайне тяжелая. Потому что именно город очень близок к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень трудно", — сказал Гамбарашвили, уверяя о наличии фортификации.

Вместе с тем он добавил, что российским оккупантам удалось осуществить наступление, вероятно, из-за того, что оборонительные сооружения были не столь плотными.

"Все было построено. Но, может быть, не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом — и минометов, и артиллерии", — сказал Гамбарашвили.

Напомним, 10 мая президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. А в СМИ раскрыли планы россиян.

В частности, в связи с угрозой жители Волчанска начали массово эвакуироваться из города из-за страха повторной оккупации.

В ISW тем временем заявили, что начало наступательных российских действий на Харьковщине — следствие молчаливой политики Запада, которая запрещает Вооруженным силам Украины использовать предоставленное оружие для ударов по законным целям в России. В попытках окружить Волчанск россияне приближаются к некоторым другим городам, захват которых приведет к перерезанию украинских наземных линий связи с указанным населенным пунктом.

война
ВСУ
Харьков
россияне
Харьковская область
Харьковская ОГА
оккупанты
война в Украине
наступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина