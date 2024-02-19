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В Волчанске слышны взрывы — какие последствия обстрелов

19 февраля 2024 13:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Волчанске слышны взрывы — какие последствия обстрелов
Работники прокуратуры на месте обстрелки. Фото: Харьковская областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Россияне совершили очередной обстрел города Волчанск. В результате были ранены два человека.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В Волчанске слышны взрывы — какие последствия обстрелов - фото 1
Сотрудники прокуратуры на месте обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 19 февраля около 9:45 кафиры в очередной раз обстреляли город Волчанск. Зафиксировано попадание на территорию гражданского предприятия, повреждены здания и автомобиль", — говорится в сообщении.

Кроме того, были ранены двое мужчин в возрасте 37 и 36 лет.

"Оба — охранники предприятия. Пострадавшие госпитализированы в больницу", — рассказывают в прокуратуре.

По предварительным данным, вооруженные силы РФ обстреляли город из минометов.

Напомним, 18 февраля спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека на месте вражеского удара в Купянске.

Российские войска несколько дней назад нанесли авиаудар по селу Черное Харьковской области, унесший жизни нескольких человек. В сети показали, как выглядит сейчас населенный пункт .

Харьков
Украина
обстрелы
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