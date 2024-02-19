В Волчанске слышны взрывы — какие последствия обстрелов
Россияне совершили очередной обстрел города Волчанск. В результате были ранены два человека.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
"По данным следствия, 19 февраля около 9:45 кафиры в очередной раз обстреляли город Волчанск. Зафиксировано попадание на территорию гражданского предприятия, повреждены здания и автомобиль", — говорится в сообщении.
Кроме того, были ранены двое мужчин в возрасте 37 и 36 лет.
"Оба — охранники предприятия. Пострадавшие госпитализированы в больницу", — рассказывают в прокуратуре.
По предварительным данным, вооруженные силы РФ обстреляли город из минометов.
Напомним, 18 февраля спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека на месте вражеского удара в Купянске.
Российские войска несколько дней назад нанесли авиаудар по селу Черное Харьковской области, унесший жизни нескольких человек. В сети показали, как выглядит сейчас населенный пункт .
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