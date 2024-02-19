У Вовчанську було чутно вибухи — які наслідки обстрілів

Працівники прокуратури на місці обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни здійснили черговий обстріл міста Вовчанськ. Внаслідок цього було поранено двоє людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Працівники прокуратури на місці обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, 19 лютого близько 09:45 окупанти вчергове обстріляли місто Вовчанськ. Зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства, пошкоджено будівлі та автомобіль", — говориться у повідомленні.

Окрім того, було поранено двох чоловіків віком 37 та 36 років.

"Обидва — охоронці підприємства. Наразі потерпілих госпіталізовано до лікарні", — розповідають у прокуратурі.

За попередніми даними, збройні сили РФ обстріляли місто з мінометів.

Нагадаємо, 18 лютого рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини на місці ворожого удару в Куп'янську.

Російські війська кілька днів тому завдали авіаудару по селу Чорне Харківської області, який забрав життя кількох людей. У мережі показали, який вигляд зараз має населений пункт.