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У Вовчанську було чутно вибухи — які наслідки обстрілів

19 лютого 2024 13:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Вовчанську було чутно вибухи — які наслідки обстрілів
Працівники прокуратури на місці обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росіяни здійснили черговий обстріл міста Вовчанськ. Внаслідок цього було поранено двоє людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Вовчанську було чутно вибухи — які наслідки обстрілів - фото 1
Працівники прокуратури на місці обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, 19 лютого близько 09:45 окупанти вчергове обстріляли місто Вовчанськ. Зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства, пошкоджено будівлі та автомобіль", — говориться у повідомленні.

Окрім того, було поранено двох чоловіків віком 37 та 36 років.

"Обидва — охоронці підприємства. Наразі потерпілих госпіталізовано до лікарні", — розповідають у прокуратурі.

За попередніми даними, збройні сили РФ обстріляли місто з мінометів. 

Нагадаємо, 18 лютого рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини на місці ворожого удару в Куп'янську.

Російські війська кілька днів тому завдали авіаудару по селу Чорне Харківської області, який забрав життя кількох людей. У мережі показали, який вигляд зараз має населений пункт.

Харків
Україна
обстріли
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жертви

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