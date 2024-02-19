У Вовчанську було чутно вибухи — які наслідки обстрілів
Росіяни здійснили черговий обстріл міста Вовчанськ. Внаслідок цього було поранено двоє людей.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
"За даними слідства, 19 лютого близько 09:45 окупанти вчергове обстріляли місто Вовчанськ. Зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства, пошкоджено будівлі та автомобіль", — говориться у повідомленні.
Окрім того, було поранено двох чоловіків віком 37 та 36 років.
"Обидва — охоронці підприємства. Наразі потерпілих госпіталізовано до лікарні", — розповідають у прокуратурі.
За попередніми даними, збройні сили РФ обстріляли місто з мінометів.
Нагадаємо, 18 лютого рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини на місці ворожого удару в Куп'янську.
Російські війська кілька днів тому завдали авіаудару по селу Чорне Харківської області, який забрав життя кількох людей. У мережі показали, який вигляд зараз має населений пункт.
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