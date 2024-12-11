Коллаборационная деятельность — В Харьковской области мужчина помогал россиянам строить блиндажи

В Волчанске мужчина строил россиянам блиндажи — что решил суд
В Харьковской области начальник Рубежского цеха переработки древесины ГП "Волчанское лесное хозяйство" осудили за коллаборационную деятельность. Он помогал россиянам строить блиндажи.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что во время оккупации Харьковской области в 2022 году обвиняемый череза так называемую "военно-гражданскую администрацию города Волчанск" организовывал продажу древесины, которую российские войска использовали для возведения блиндажей и фортификаций. Мужчина признал свою вину и искренне раскаялся.
Решение суда
Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности и назначил наказание в виде штрафа в размере 170 000 гривен с лишением права занимать руководящие должности в органах власти, в организациях и учреждениях всех форм собственности сроком на 10 лет, с конфискацией имущества.
Ранее его обвиняли по более тяжкой статье, однако суд переквалифицировал дело на менее строгое.
А в Люботине Харьковской области суд вынес приговор по делу инженерки, которая помогала российской атомной энергетике во время войны. Она разрабатывала проекты для модернизации российских АЭС, за что получала деньги.
Также в Харькове судили мужчину, помогавшего разрабатывать техническую документацию для российских атомных станций.
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