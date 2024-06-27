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В Волчанске госслужащая добровольно сотрудничала с оккупантами

27 июня 2024 17:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Занимала должность в оккупационном центре занятости — госслужащему из Волчанска объявили подозрение
Коллаборанты. Иллюстративное фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине сообщили о подозрении бывшему государственному чиновнику, которая перешла на сторону врага во время оккупации Волчанска Харьковской области. Она руководила политикой подбора кадров и готовила сообщения о деятельности оккупационного центра занятости для российской пропаганды.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Жительница города Волчанск занимала должность ведущего специалиста по занятости отдела организации трудоустройства населения центра занятости, а во время оккупации сознательно и добровольно пошла на сотрудничество с россиянами.

Она стала "заместителем начальника Волчанского районного филиала Харьковского областного центра занятости". На этой должности коллаборант осуществляла контроль, участвовала в организации разъяснения российского законодательства и готовила сообщения для российской пропаганды.

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Коллаборант. Фото: Харьковская областная прокуратура

Также она составляла программы занятости населения и социально-экономического развития по российским стандартам. А перед контрнаступлением Сил обороны Украины в 2022 году она сбежала на территорию России, где скрывается от следствия.

Правоохранители заочно сообщили женщине о подозрении в коллаборационной деятельности и госизмене во время военного положения. Решается вопрос об объявлении ее в розыск.

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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, харьковчанин в социальной сети призвал российских оккупантов нанести ядерный удар по Украине. Ему объявили о подозрении.

Также мы писали, что в Харьковской области задержали коллаборантку, которая ранее сотрудничала с оккупационными властями в регионе.

Харьковская область
госизмена
Коллаборант
оккупация
подозрение
война в Украине
Вовчанск

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