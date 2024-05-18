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В Волчанске люди на автомобиле пытались выехать, но попали под обстрел — есть погибшие

18 мая 2024 14:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Под обстрел попал автомобиль в Волчанске 16 мая
Автомобиль, попавший под обстрел. Иллюстративное фото: Telegram/Синегубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Волчанске Харьковской области в четверг, 16 мая, гражданские пытались выехать из города на автомобиле, однако попали под обстрел оккупантов. В результате российской атаки погибли два человека.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram в субботу, 18 мая.

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16 мая четверо жителей Волчанска пытались выехать из города на автомобиле, но по дороге попали под вражеский обстрел.

"70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и пассажир получили ранения", — говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали военное преступление, совершенное российскими военными, и начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, Силы обороны осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.

Также мы писали, что в Харьковской области идет эвакуация гражданских из Волчанской громады. Оттуда удалось вывезти уже около 2500 человек.

Харьковская область
обстрелы
прокуратура
оккупанты
война в Украине
атака

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