Под обстрел попал автомобиль в Волчанске 16 мая

Автомобиль, попавший под обстрел. Иллюстративное фото: Telegram/Синегубов

В Волчанске Харьковской области в четверг, 16 мая, гражданские пытались выехать из города на автомобиле, однако попали под обстрел оккупантов. В результате российской атаки погибли два человека.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram в субботу, 18 мая.

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16 мая четверо жителей Волчанска пытались выехать из города на автомобиле, но по дороге попали под вражеский обстрел.

"70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и пассажир получили ранения", — говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали военное преступление, совершенное российскими военными, и начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, Силы обороны осуществляют зачистку улиц на севере Волчанска, не давая противнику закрепиться.

Также мы писали, что в Харьковской области идет эвакуация гражданских из Волчанской громады. Оттуда удалось вывезти уже около 2500 человек.