В Волчанске на Харьковщине российские солдаты отстрелили палец мирному жителю

Украинский пенсионер, раненный россиянами. Фото: скриншот видео

В Волчанске Харьковской области российские военные отстрелили палец мирному жителю. Украинские медики оказали раненому помощь.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Раненый — 74-летний пенсионер

По данным следствия, мужчину ранили 12 мая на окраине Волчанска. Напомним, этот город находится в десяти километрах от российской границы.

Раненый — пенсионер, ему 74 года. Медики оказали помощь пострадавшему.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении облпрокуратуры.

Напомним, жители Волчанска массово эвакуируются из города из-за страха повторной оккупации.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что приграничные населенные пункты Харьковщины под круглосуточным вражеским огнем.