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В Волчанске российские военные отстрелили палец мирному жителю

13 мая 2024 00:09
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Волчанске на Харьковщине российские солдаты отстрелили палец мирному жителю
Украинский пенсионер, раненный россиянами. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Волчанске Харьковской области российские военные отстрелили палец мирному жителю. Украинские медики оказали раненому помощь.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Раненый — 74-летний пенсионер

По данным следствия, мужчину ранили 12 мая на окраине  Волчанска. Напомним, этот город находится в десяти километрах от российской границы.

Раненый — пенсионер, ему 74 года. Медики оказали помощь пострадавшему.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении облпрокуратуры.

Напомним, жители Волчанска массово эвакуируются из города из-за страха повторной оккупации.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что приграничные населенные пункты Харьковщины под круглосуточным вражеским огнем.

война
российские войска
Харьковская область
обстрелы
расследование
ранение

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