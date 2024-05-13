В Волчанске на Харьковщине российские солдаты отстрелили палец мирному жителю

В Волчанске российские военные отстрелили палец мирному жителю
В Волчанске Харьковской области российские военные отстрелили палец мирному жителю. Украинские медики оказали раненому помощь.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Раненый — 74-летний пенсионер
По данным следствия, мужчину ранили 12 мая на окраине Волчанска. Напомним, этот город находится в десяти километрах от российской границы.
Раненый — пенсионер, ему 74 года. Медики оказали помощь пострадавшему.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении облпрокуратуры.
Напомним, жители Волчанска массово эвакуируются из города из-за страха повторной оккупации.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что приграничные населенные пункты Харьковщины под круглосуточным вражеским огнем.
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