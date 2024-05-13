У Вовчанську на Харківщині російські солдати відстрелили палець мирному жителю

У Вовчанську російські військові відстрелили палець мирному жителю
У Вовчанську Харківської області російські військові відстрелили палець мирному жителю. Українські медики надали пораненому допомогу.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Поранений — 74-річний пенсіонер
За даними слідства, чоловіка поранили 12 травня на околицях Вовчанська. Нагадаємо, це місто знаходиться в десяти кілометрах від російського кордону.
Поранений — пенсіонер, йому 74 роки. Медики надали допомогу постраждалому.
"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні облпрокуратури.
Нагадаємо, жителі Вовчанська масово евакуюються з міста через страх повторної окупації.
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що прикордонні населені пункти Харківщини під цілодобовим ворожим вогнем.
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