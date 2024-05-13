Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Вовчанську російські військові відстрелили палець мирному жителю arrow

У Вовчанську російські військові відстрелили палець мирному жителю

13 травня 2024 00:09
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Вовчанську на Харківщині російські солдати відстрелили палець мирному жителю
Український пенсіонер, якого поранили росіяни. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Вовчанську Харківської області російські військові відстрелили палець мирному жителю. Українські медики надали пораненому допомогу. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

Читайте також:

Поранений — 74-річний пенсіонер 

За даними слідства, чоловіка поранили 12 травня на околицях Вовчанська. Нагадаємо, це місто знаходиться в десяти кілометрах від російського кордону. 

Поранений — пенсіонер, йому 74 роки. Медики надали допомогу постраждалому.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні облпрокуратури.

Нагадаємо, жителі Вовчанська масово евакуюються з міста через страх повторної окупації. 

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що прикордонні населені пункти Харківщини під цілодобовим ворожим вогнем.  

війна
російські війська
Харківська область
обстріли
розслідування
поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина