У Вовчанську на Харківщині російські солдати відстрелили палець мирному жителю

Український пенсіонер, якого поранили росіяни. Фото: скриншот відео

У Вовчанську Харківської області російські військові відстрелили палець мирному жителю. Українські медики надали пораненому допомогу.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Поранений — 74-річний пенсіонер

За даними слідства, чоловіка поранили 12 травня на околицях Вовчанська. Нагадаємо, це місто знаходиться в десяти кілометрах від російського кордону.

Поранений — пенсіонер, йому 74 роки. Медики надали допомогу постраждалому.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні облпрокуратури.

Нагадаємо, жителі Вовчанська масово евакуюються з міста через страх повторної окупації.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що прикордонні населені пункти Харківщини під цілодобовим ворожим вогнем.