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В разрушенных Циркунах в Харьковской области хотят отстроить лицей за 138 млн грн

26 октября 2023 23:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В разрушенных Циркунах в Харьковской области хотят отстроить лицей за 138 млн грн
Поселок Циркуны после деоккупации. Фото: Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В деоккупированном поселке Циркуны Харьковской области хотят отремонтировать поврежденный лицей. Заявленная сумма равняется почти 140 миллионам гривен.

Об этом свидетельствуют данные по тендеру на Prozorro.

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Объявление о закупке было опубликовано 25 октября. Заявленная стоимость работ — 138 млн 823 тыс. 174 грн.

За эти деньги хотят произвести капитальный ремонт и реставрацию здания. Конечный срок подачи предложений для участия в тендере - 15 ноября. Выбор объекта реставрации вызвал неоднозначную реакцию среди местных журналистов.

У зруйнованих Циркунах на Харківщині хочуть відбудувати ліцей за 138 млн грн
Источник: Prozorro

"Циркуны были под оккупацией. Потому что? Правильно! Самое время отстроить там лицей, в котором никто не будет учиться из-за войны, за 139 миллионов гривен", — прокомментировал объявленный тендер харьковский журналист и волонтер Павел Федосенко.

Отметим, что поселок Циркуны пострадал от российских обстрелов и минирования, находился в оккупации. Там разрушена существенная часть жилых домов. В настоящее время в Харьковской области дети учатся в школах онлайн — из-за близости региона к российской границе никаких конкретных сроков возобновления оффлайн-обучения не прогнозируют.

Перед этим глава ХОГА Олег Синегубов сообщал, что поселок Циркуны входит в правительственную программу восстановления по принципу "лучше, чем было". Агентство по восстановлению запланировало реализовать в Циркунах четыре проекта: восстановление школы, сельсовета, ЦПАУ и амбулатории. Дальше хотят заняться частным сектором, но возникли проблемы, потому что в населенный пункт вернулось небольшое количество людей и доступа к домам часто просто нет.

Напомним, ранее в харьковской ОВА анонсировали принудительную эвакуацию семей с детьми из 10 населенных пунктов. В то же время в "Новой почте" назвали имена работников, погибших в результате вражеского удара по терминалу в области.

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