У зруйнованих Циркунах на Харківщині хочуть відбудувати ліцей за 138 млн грн

Селище Циркуни після деокупації. Фото: Facebook

У деокупованому селищі Циркуни на Харківщині хочуть відремонтувати пошкоджений ліцей. Заявлена сума дорівнює майже 140 мільйонам гривень.

Про це свідчать дані з тендеру на Prozorro.

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Оголошення про закупівлю опублікували 25 жовтня. Заявлена вартість робіт — 138 млн 823 тис. 174 грн.

За ці гроші хочуть провести капітальний ремонт та реставрацію будівлі. Кінцевий термін подання пропозицій для участі у тендері — 15 листопада. Вибір об'єкта для реставрації викликав неоднозначну реакцію серед місцевих журналістів.

Джерело: Prozorro

"Циркуни були під окупацією. Тому що? Правильно! Саме час відбудувати там ліцей, у якому ніхто не навчатиметься через війну, за 139 мільйонів гривень", — прокоментував оголошений тендер харківський журналіст та волонтер Павло Федосенко.

Зазначимо, що село Циркуни суттєво постраждало від російських обстрілів та мінування, перебувало в окупації. Там зруйновано суттєву частину житлових будинків. На цю мить у Харківській області діти навчаються в школах онлайн — через близькість регіону до російського кордону жодних конкретних термінів відновлення офлайн-навчання не прогнозують.

Перед цим очільник ХОДА Олег Синєгубов повідомляв, що село Циркуни входить до урядової програми відновлення за принципом "краще, ніж було". Агентство з відновлення запланувало реалізувати у Циркунах чотири проєкти: відновлення школи, сільради, ЦПАУ та амбулаторії. Далі хочуть зайнятися приватним сектором, але виникли проблеми, бо до населеного пункту повернулася невелика кількість людей та наразі доступу до будинків часто просто немає.

Нагадаємо, що раніше у харківській ОВА анонсували примусову евакуацію сімей із дітьми з 10 населених пунктів. Водночас у "Новій пошті" назвали імена працівників, які загинули внаслідок ворожого удару по терміналу в області.