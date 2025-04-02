Удар Молнией по Харькову 2 апреля - фото последствий

Последствия обстрела Харькова. Фото: ГСЧС

В среду, 2 апреля, россияне атаковали Харьков дроном "Молния". В результате обстрела 65-летняя женщина и 10-летний мальчик получили осколочные ранения, их госпитализировали.

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко в комментарии журналистам Новини.LIVE.

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По словам Сидоренко, в Харькове в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали четыре человека, двое из которых являются жителями квартиры, куда попал снаряд.

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

"65-летняя женщина и 10-летний мальчик получили осколочные ранения и были госпитализированы. Еще два человека получили острую реакцию на стресс и получили необходимую помощь на месте происшествия", — сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью.

Спасатели в Харькове. Фото: ГСЧС

Как сообщил Сидоренко, дом имеет все необходимые коммуникации, в частности, электроснабжение.

Россияне обстреляли Харьков. Фото: Новини.LIVE

Специалисты уже осмотрели место повреждений, и коммунальщики вскоре начнут работы по восстановлению окон. Ожидается, что ремонтные работы будут завершены до утра.

Также журналисты Новини.LIVE показали кадры с места обстрела.

Напомним, в Харькове сегодня прогремел взрыв. Россия атаковала город беспилотником, зафиксировано попадание.

Ранее Терехов отметил, что один из вражеских беспилотников попал в квартиру на восьмом этаже 16-этажного дома.