Стали известны новые подробности ракетного удара по Изюму

Последствия атаки. Фото: Харьковская ОГА

Российские войска во вторник, 4 февраля, нанесли ракетный удар по Изюму Харьковской области. В результате атаки погибли пять человек, еще 55 — ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Изюма 4 февраля

По предварительным данным, российские войска нанесли удар ракетой "Искандер": погибли 44-летний мужчина, 69-летний мужчина и две женщины и один мужчина, данные которых устанавливаются.

Обломки ракеты. Фото: Новини.LIVE

Повреждения внутри здания. Фото: Харьковская ОГА

Количество пострадавших составляет 55 человек, большинство из них - работники налоговой, Службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений. В то же время шестилетний мальчик и 16-летняя девушка в среднем состоянии, а 14-летняя девушка - в тяжелом.

Погибшие в результате атаки. Фото: Харьковская ОГА

Также частично разрушено административное здание Изюмского городского совета, повреждено административное здание и выбиты окна в трех жилых многоквартирных домах.

Скриншот сообщения Синегубова

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, по состоянию на 14:50 в Изюме завершили поисково-спасательную операцию на месте ракетного удара.

Ранее Синегубов сообщил, что россияне попали в административное здание в Изюме. Никаких военных объектов в том районе не было.